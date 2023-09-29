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20:43, 29 сентября 2023Интернет и СМИ

Бывший ведущий «Кто хочет стать миллионером?» объяснил уход из проекта

Дибров заявил, что уступил место молодым в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Бывший ведущий телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров рассказал, почему он покинул проект. В интервью «Аргументам и фактам» он объяснил уход из шоу фразой «уступил место молодым».

Дибров заявил, что считает свой уход из программы закономерным. По словам ведущего, ему нужно было уступить место молодым коллегам.

Также Дибров опроверг слухи о том, что его уволили с Первого канала. Он сообщил, что остается сотрудником телеканала и в настоящий момент работает над новыми проектами.

Ранее Дибров осудил журналистов, которые пользуются суфлером во время работы. По его мнению, использование специального устройства для работы с текстом в эфире говорит о неподготовленности журналиста.

Дибров был ведущим «Кто хочет стать миллионером?» в течение 14 лет. В феврале 2022 года программа перестала выходить из-за смены сетки вещания Первого канала. После возвращения телевикторины на экраны ее новой ведущей стала певица Юлианна Караулова.

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    Мария Большакова
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