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16:01, 4 июля 2023Интернет и СМИ

Популярный российский ведущий осудил не готовящихся к эфиру коллег

Ведущий Дмитрий Дибров: имен коллег, читающих по суфлеру, никто уже и не вспомнит

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Популярный российский телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что не одобряет неподготовленность некоторых коллег к эфиру и использование ими суфлера. О своей позиции он заявил в интервью KP.RU.

По мнению ведущего, использование специального устройства для работы с текстом в эфире говорит о неподготовленности журналиста. «Я не читаю по суфлеру какие то важные мысли — иначе чем тогда я буду отличаться от некоторых уважаемых коллег. Имен которых уже никто и не вспомнит», — высказался Дибров.

Журналист убежден, что ведущие, использующие суфлер, менее востребованы в профессиональной среде. «Останкино вышвырнуло их», — осудил эту категорию коллег ведущий. Сам Дибров, по его словам, всегда готовился к эфирам телеигры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале.

Дибров вел телевикторину на протяжении 14 лет. В конце февраля 2022 года программа временно перестала выходить из-за изменения сетки вещания Первого канала. По возвращении передачи в эфир в апреле 2023 года новой ведущей программы стала певица Юлианна Караулова.

Ранее Дибров прокомментировал выход передачи с новой ведущей. Он заявил, что не смотрел новые выпуски и предложил зрителям самостоятельно их оценить.

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