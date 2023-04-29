Объявлена новая ведущая программы «Кто хочет стать миллионером?»

Программа «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир с ведущей Юлианной Карауловой

Телевизионная программа «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир Первого канала с новой ведущей Юлианной Каруловой. Об этом ТАСС объявили в пресс-службе вещателя в субботу, 29 апреля.

Отмечается, что интеллектуальная игра будет выходить по субботам в 18:20 по московскому времени.

Караулова призналась, что очень переживает по поводу того, как ее примет аудитория. «Я привыкла все время куда-то бежать, торопиться, а формат игры не терпит суеты. Все очень размеренно, с большими паузами. Дмитрий Дибров был строгим ведущим. Я, конечно, в силу своего характера буду абсолютно по-другому вести шоу», — отметила она.

Игра «Кто хочет стать миллионером?» выходила в эфир с 2001 года. В разные годы ее вели Максим Галкин (признан в России иноагентом) и Дмитрий Дибров.

Ряд развлекательных передач, включая шоу «Вечерний Ургант» и «Точь-в-точь», временно перестали выходить на Первом канале с конца февраля 2022 года. В пресс-службе телеканала объяснили, что решили сделать упор на показ программ, посвященных актуальной повестке. В сентябре 2022-го гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил о постепенном возвращении в эфир развлекательных передач.