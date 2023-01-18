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16:17, 18 января 2023Мир

Премьер Польши рассказал об усталости Запада от Украины

Премьер Польши Моравецкий заявил об усталости стран Запада от конфликта на Украине
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Nicolas Landemard / Globallookpress.com

Страны Запада устали от конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью польскому телевидению на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, пишет ТАСС.

Премьер рассказал, что несмотря на то, что многие мировые лидер по достоинству оценивают роль Варшавы в помощи Киеву, «присутствует также что-то такое, как усталость». Он отметил, что несколько месяцев назад дискуссия об украинском кризисе велась на «другом эмоциональном уровне».

«Сегодня очень отчетливо видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива (…), а Запад немного устал», — отметил Моравецкий.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в Евросоюзе (ЕС) устали отправлять деньги и технику в украинскую «черную дыру». Комментируя заявление главы Пентагона Ллойда Остина о планах встретиться с лидерами 50 стран, чтобы добиться от них дополнительного финансирования для Киева, Макгрегор в эфире телеканала Fox News высказал мнение о том, что Остин предпринимает «отчаянную попытку побороть утомление от Украины».

Он также напомнил, что глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли недавно посчитал невозможной победу Украины военным путем и выразил мнение, что предстоящая зима может предоставить «окно» для переговоров с Россией.

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Виктория Кондратьева
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