Премьер Польши рассказал об усталости Запада от Украины

Премьер Польши Моравецкий заявил об усталости стран Запада от конфликта на Украине

Страны Запада устали от конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью польскому телевидению на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, пишет ТАСС.

Премьер рассказал, что несмотря на то, что многие мировые лидер по достоинству оценивают роль Варшавы в помощи Киеву, «присутствует также что-то такое, как усталость». Он отметил, что несколько месяцев назад дискуссия об украинском кризисе велась на «другом эмоциональном уровне».

«Сегодня очень отчетливо видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива (…), а Запад немного устал», — отметил Моравецкий.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в Евросоюзе (ЕС) устали отправлять деньги и технику в украинскую «черную дыру». Комментируя заявление главы Пентагона Ллойда Остина о планах встретиться с лидерами 50 стран, чтобы добиться от них дополнительного финансирования для Киева, Макгрегор в эфире телеканала Fox News высказал мнение о том, что Остин предпринимает «отчаянную попытку побороть утомление от Украины».

Он также напомнил, что глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли недавно посчитал невозможной победу Украины военным путем и выразил мнение, что предстоящая зима может предоставить «окно» для переговоров с Россией.