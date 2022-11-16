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06:27, 16 ноября 2022Мир

Полковник США заявил об усталости ЕС от украинской «черной дыры»

Полковник США в отставке Макгрегор заявил, что Евросоюз устал от украинской «черной дыры»

Фото: Yves Herman / Reuters

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в Евросоюзе (ЕС) устали отправлять деньги и технику в украинскую «черную дыру». Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя заявление главы Пентагона Ллойда Остина о планах встретиться с лидерами 50 стран, чтобы добиться от них дополнительного финансирования для Киева, Макгрегор в эфире телеканала Fox News высказал мнение о том, что Остин предпринимает «отчаянную попытку побороть утомление от Украины».

«По правде говоря, европейцы устали вливать в нее деньги. Им надоело отправлять технику в эту черную дыру», — заявил Макгрегор.

Он также напомнил, что глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли недавно посчитал невозможной победу Украины военным путем и выразил мнение, что предстоящая зима может предоставить «окно» для переговоров с Россией. По мнению Макгрегора, Милли подразумевает, что «игра почти окончена, так что давайте договариваться».

Ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан попросил украинского лидера Владимира Зеленского создать иллюзию готовности к переговорам с Россией. Он высказал предположение, что Салливан выразил просьбу Зеленскому «быть милым» и создать иллюзорность готовности Украины к мирным переговорам, «даже если это не сработает».

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Марина Совина
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