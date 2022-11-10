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20:25, 10 ноября 2022Мир

Американский полковник заявил о просьбе Зеленскому создать иллюзии переговоров

Полковник Макгрегор: США попросили Украину создать иллюзию готовности к переговорам с РФ

Фото: J. Scott Applewhite / Reuters

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан попросил украинского лидера Владимира Зеленского создать иллюзию готовности к переговорам с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Макгрегор высказал предположение, что Салливан выразил просьбу Зеленскому «быть милым» и создать иллюзорность готовности Украины к мирным переговорам, «даже если это не сработает». Тем самым американская сторона хочет прекратить процесс мирного урегулирования, добавил военачальник.

Салливан приезжал в Киев и встречался с Зеленским, а также с министром обороны Украины Алексеем Резниковым 4 ноября. Позднее NBC News сообщало, что советник президента США «зондировал почву по поводу дипломатического урегулирования конфликта с Россией».

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден может осуществить ввод американских войск на Украину.

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Антон Похиляк
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