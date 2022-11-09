Раскрыты детали встречи советника Байдена с Зеленским

NBC: Салливан на встрече с Зеленским в Киеве затронул тему дипломатического урегулирования

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве, прошедшей на прошлой неделе, зондировал почву по поводу дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Детали раскрыл телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Так, два собеседника телеканала, знакомые с ходом встреч, и один из официальных представителей украинского правительства сказали, что Салливан затронул вопрос о том, как закончится конфликт и может ли эта тема включать дипломатическое решение.

Как рассказал украинский чиновник, Салливан выдвинул идею о необходимости дипломатического урегулирования конфликта и подчеркнул, что рычаги влияния Киева будут усилены, а не ослаблены, если он выразит готовность к переговорам. По его словам, советник Джо Байдена выразил мнение, что Украина сможет лучше сохранить поддержку западных союзников, если будет восприниматься как сторона, желающая достичь прекращения конфликта дипломатическим путем.

Кроме того, по информации телеканала, США и западные союзники обсудили возможность посредничества президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который, как заявляют американские и украинские источники, уже выразил готовность сыграть эту роль. В то же время идеи посредничества, выдвигаемые Израилем и ОАЭ, не кажутся жизнеспособными.

5 ноября Белый дом подтвердил, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Украину 4 ноября. Ведомство сообщило, что в ходе визита в Киев Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими представителями власти, «чтобы подтвердить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в защите его суверенитета».

Ранее NBC News со ссылкой на информированные источники сообщил, что ряд чиновников Европы и США все больше верят, что ожидаемое зимнее замедление боевых действий послужит стимулом для начала переговоров между Россией и Украиной.