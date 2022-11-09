Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:56, 9 ноября 2022Мир

Раскрыты детали встречи советника Байдена с Зеленским

NBC: Салливан на встрече с Зеленским в Киеве затронул тему дипломатического урегулирования
Владимир Зеленский и Джейк Салливан

Владимир Зеленский и Джейк Салливан. Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве, прошедшей на прошлой неделе, зондировал почву по поводу дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Детали раскрыл телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Так, два собеседника телеканала, знакомые с ходом встреч, и один из официальных представителей украинского правительства сказали, что Салливан затронул вопрос о том, как закончится конфликт и может ли эта тема включать дипломатическое решение.

Материалы по теме:
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022
«Мы снова бросаем вызов Западу» Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
«Мы снова бросаем вызов Западу»Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
3 ноября 2022
«Дать пощечину президенту» Республиканцы могут победить на выборах в Конгресс США. Как это изменит мировую политику?
«Дать пощечину президенту»Республиканцы могут победить на выборах в Конгресс США. Как это изменит мировую политику?
6 ноября 2022

Как рассказал украинский чиновник, Салливан выдвинул идею о необходимости дипломатического урегулирования конфликта и подчеркнул, что рычаги влияния Киева будут усилены, а не ослаблены, если он выразит готовность к переговорам. По его словам, советник Джо Байдена выразил мнение, что Украина сможет лучше сохранить поддержку западных союзников, если будет восприниматься как сторона, желающая достичь прекращения конфликта дипломатическим путем.

Кроме того, по информации телеканала, США и западные союзники обсудили возможность посредничества президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который, как заявляют американские и украинские источники, уже выразил готовность сыграть эту роль. В то же время идеи посредничества, выдвигаемые Израилем и ОАЭ, не кажутся жизнеспособными.

5 ноября Белый дом подтвердил, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Украину 4 ноября. Ведомство сообщило, что в ходе визита в Киев Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими представителями власти, «чтобы подтвердить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в защите его суверенитета».

Ранее NBC News со ссылкой на информированные источники сообщил, что ряд чиновников Европы и США все больше верят, что ожидаемое зимнее замедление боевых действий послужит стимулом для начала переговоров между Россией и Украиной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра
Зеленский понадеялся на сохранение помощи Украине после выборов в США
В Подмосковье пенсионерке удалили опухоль весом в три килограмма
В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году
Рогов предупредил о возможной попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп назвал победу губернатора во Флориде своей заслугой
ВОЗ заявила о резком снижении смертности от COVID-19 в мире
Тренер «Адана Демирспор» объяснил уход Дзюбы из клуба
Украину предупредили о потере главного военного козыря от Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.