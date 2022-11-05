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00:29, 5 ноября 2022Мир

Белый дом подтвердил визит советника Байдена в Киев

Белый дом: советник Байдена Салливан встретился с Зеленским, Ермаком и Резниковым в Киев

Фото: Unsplash

Белый дом подтвердил, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Украину в пятницу, 4 ноября. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

Ведомство сообщило, что в ходе визита в Киев Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими представителями власти, «чтобы подтвердить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в защите его суверенитета».

Американский чиновник сообщил руководству Украины, что США выделят ему новый пакет военной помощи объемом в 400 миллионов долларов. Салливан также подтвердил планы Вашингтона оказывать Киеву экономическую и гуманитарную поддержку и в будущем.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Салливан тайно встретился с Зеленским. Также агентство информировало о встрече советника Байдена с Ермаком.

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Марина Совина
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