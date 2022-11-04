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21:22, 4 ноября 2022Мир

Советник Байдена тайно встретился с Зеленским

Bloomberg: советник Байдена Салливан в пятницу тайно встретился с Зеленским в Киеве
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан посетил с необъявленным визитом Киев, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на близкие к ситуации источники.

Отмечается, что Салливан тайно встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 4 ноября. Кроме того, американский чиновник провел встречу с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Детали диалогов и визита Салливана не раскрываются. Администрация Соединенных Штатов пока не подтвердила и не опровергла данные, опубликованные Bloomberg.

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Марина Совина
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