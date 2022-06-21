Генпрокурор США неожиданно посетил Украину

Генпрокурор США Гарланд прибыл с неожиданным визитом на Украину

Генпрокурор США Меррик Гарланд прибыл с неожиданным визитом на Украину. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя американского Минюста.

По словам чиновника, Гарланд встретится с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой, чтобы обсудить усилия по выявлению причастных к военным преступлениям на Украине.

«Соединенные Штаты посылают четкий сигнал: прятаться негде. Мы и наши партнеры будем использовать все доступные средства для обеспечения того, чтобы те, кто виновен в этих преступлениях, были привлечены к ответственности», — сказал Гарланд журналистам.

В мае первая леди США Джилл Байден также тайно посетила Украину. В местной школе, служившей временным убежищем, она встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской.