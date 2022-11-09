На Западе увидели стимул для переговоров России и Украины

NBC News: чиновники Европы и США увидели в зиме стимул для переговоров России и Украины

Ряд чиновников Европы и США все больше верят, что ожидаемое зимнее замедление боевых действий на Украине послужит стимулом для начала переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.

«Зимой все замедляется. Это потенциал для переговоров», — сказал один из собеседников телеканала. По его словам, западные чиновники хотели бы видеть, что это случится.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова вести переговоры с Киевом, учитывая реалии, которые складываются на сегодня. «Мы по-прежнему открыты к переговорам», — подчеркнула она.

Президент Украины Владимир Зеленский официально объявил в сентябре, что отказывается вести переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин. Это произошло после присоединения к России четырех новых регионов.

Позже замглавы МИД России Андрей Руденко заверил, что Москва никогда не выдвигала предварительных условий для диалога с Киевом.