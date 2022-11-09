Захарова подтвердила готовность России к переговорам с Украиной

Захарова заявила о готовности Москвы к переговорам с Киевом с учетом текущих реалий

Российская Федерация готова вести переговоры с Украиной, учитывая реалии, которые складываются на сегодня. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция доступна на YouTube.

По словам дипломата, Москва никогда не отказывалась от идеи переговоров с Киевом, но при этом призывала брать в расчет ситуацию, которая «складывается на текущий момент».

«Мы по-прежнему открыты к переговорам», — подчеркнула Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский официально объявил в сентябре, что отказывается вести переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин. Это произошло после присоединения к России четырех новых регионов.

Позже замглавы МИД России Андрей Руденко заверил, что Москва никогда не выдвигала предварительных условий для диалога с Киевом.