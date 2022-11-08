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13:59, 8 ноября 2022Мир

Россия не вынесла предварительных условий для переговоров с Украиной

Замглавы МИД Руденко: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Москва всегда была готова к переговорам с Киевом, весной они сорвались не по ее вине, полагает замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, российская сторона не вынесла никаких предварительных условий для Украины, пишет ТАСС.

«Украина приняла закон, который запрещает ей вести мирные переговоры с Россией. Это их выбор, мы всегда заявляли о готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине», — отметил Руденко в разговоре с журналистами.

Украинский лидер Владимир Зеленский еще в сентябре отказался вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. При этом политик подчеркнул, что готов разговаривать, но с другим российским лидером. Президент Франции Эммануэль Макрон наряду с некоторыми другими политиками Европы и США настаивал, чтобы Киев не отказывался от переговоров с Москвой.

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Виктория Кондратьева
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