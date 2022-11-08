Макрон призвал Украину вернуться за стол переговоров с Россией

Президент Франции Макрон призвал Украину вернуться к мирным переговорам с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон на полях 27 Климатической конференции ООН в Египте призвал Украину вернуться к мирным переговорам с Россией и выразил убежденность в том, что этот момент настанет. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, Киев должен определить условия и время, когда состоятся переговоры.

Сейчас преждевременно говорить о каких-то радикальных условиях, но я лично убежден, что в какой-то момент будет необходимо вернуться к переговорам Эммануэль Макрон президент Франции

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев никогда не отказывался от переговоров с Москвой. Он указал, что позиция Украины всем известна: страна желает в первую очередь вывода российских военных с территории Украины.

7 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ по-прежнему открыта для переговоров с Украиной, но сейчас они невозможны из-за отказа Киева. По его словам, на Украине подобная позиция обращена в вид закона.

Решительной военной победы Украины не будет, конфликт завершится дипломатией

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил мнение, что решительной военной победы Украины не будет, конфликт завершится дипломатическими усилиями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что [конфликт] закончится только посредством диалога и дипломатии. Это не будет решительной победой на поле боя Нед Прайс официальный представитель Госдепартамента США

Прайс подчеркнул, что достижение мира должно стать процессом между Москвой и Киевом. Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Ранее правительство Германии заявило об отсутствии готовности России к мирным переговорам по Украине. Об этом высказалась представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман. По ее словам, Берлин постоянно поддерживает контакт с российским президентом Владимиром Путиным.

США не видят необходимости мотивировать Украину к переговорам

Официальный представитель Госдепартамента указал, что США не видят необходимости мотивировать Украину к переговорам с Россией.

Наши украинские партнеры не нуждаются ни в каком давлении для того, чтобы их мотивировать к завершению войны. Никто не пострадал от нее больше украинского народа, никто не хочет ее окончания больше украинского народа и правительства Нед Прайс официальный представитель Госдепартамента США

Прайс обвинил Россию в нежелании сесть за стол переговоров и призвал ее доказать обратное, свернув боевые действия. Он подчеркнул, что детали должны определяться Москвой и Киевом. Украинские власти определят своих представителей и круг лиц, с которыми они готовы сотрудничать, в тот момент, когда созреют необходимые условия.

Представитель Госдепартамента также указал, что Соединенные Штаты и их украинские партнеры не ставят целью смену режима в России.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что США пытаются убедить Украину выразить готовность к переговорам с Россией. Отмечалось, что это «продуманная попытка обеспечить поддержку киевского правительства» со стороны других стран, которые опасаются затягивания конфликта.

В конце сентября Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Россией, пока главой страны является Владимир Путин.

