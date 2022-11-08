Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:05, 8 ноября 2022Мир

Макрон призвал Украину вернуться за стол переговоров с Россией

Президент Франции Макрон призвал Украину вернуться к мирным переговорам с Россией
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gehad Hamdy/ Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон на полях 27 Климатической конференции ООН в Египте призвал Украину вернуться к мирным переговорам с Россией и выразил убежденность в том, что этот момент настанет. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, Киев должен определить условия и время, когда состоятся переговоры.

Сейчас преждевременно говорить о каких-то радикальных условиях, но я лично убежден, что в какой-то момент будет необходимо вернуться к переговорам

Эммануэль Макронпрезидент Франции

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев никогда не отказывался от переговоров с Москвой. Он указал, что позиция Украины всем известна: страна желает в первую очередь вывода российских военных с территории Украины.

7 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ по-прежнему открыта для переговоров с Украиной, но сейчас они невозможны из-за отказа Киева. По его словам, на Украине подобная позиция обращена в вид закона.

Материалы по теме:
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022
«Мы снова бросаем вызов Западу» Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
«Мы снова бросаем вызов Западу»Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
3 ноября 2022

Решительной военной победы Украины не будет, конфликт завершится дипломатией

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил мнение, что решительной военной победы Украины не будет, конфликт завершится дипломатическими усилиями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что [конфликт] закончится только посредством диалога и дипломатии. Это не будет решительной победой на поле боя

Нед Прайсофициальный представитель Госдепартамента США

Прайс подчеркнул, что достижение мира должно стать процессом между Москвой и Киевом. Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Ранее правительство Германии заявило об отсутствии готовности России к мирным переговорам по Украине. Об этом высказалась представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман. По ее словам, Берлин постоянно поддерживает контакт с российским президентом Владимиром Путиным.

Материалы по теме:
«Наше будущее туманно» Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
«Наше будущее туманно»Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
4 октября 2022
Российский Крым и новые референдумы или ядерная война: Илон Маск предложил свой выход из конфликта России и Украины
Российский Крым и новые референдумы или ядерная война:Илон Маск предложил свой выход из конфликта России и Украины
4 октября 2022

США не видят необходимости мотивировать Украину к переговорам

Официальный представитель Госдепартамента указал, что США не видят необходимости мотивировать Украину к переговорам с Россией.

Наши украинские партнеры не нуждаются ни в каком давлении для того, чтобы их мотивировать к завершению войны. Никто не пострадал от нее больше украинского народа, никто не хочет ее окончания больше украинского народа и правительства

Нед Прайсофициальный представитель Госдепартамента США

Прайс обвинил Россию в нежелании сесть за стол переговоров и призвал ее доказать обратное, свернув боевые действия. Он подчеркнул, что детали должны определяться Москвой и Киевом. Украинские власти определят своих представителей и круг лиц, с которыми они готовы сотрудничать, в тот момент, когда созреют необходимые условия.

Представитель Госдепартамента также указал, что Соединенные Штаты и их украинские партнеры не ставят целью смену режима в России.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что США пытаются убедить Украину выразить готовность к переговорам с Россией. Отмечалось, что это «продуманная попытка обеспечить поддержку киевского правительства» со стороны других стран, которые опасаются затягивания конфликта.

В конце сентября Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Россией, пока главой страны является Владимир Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон призвал Украину вернуться за стол переговоров с Россией
США подтвердили контакты с Россией для снижения риска применения ядерного оружия
Морпехи Тихоокеанского флота лично рассказали о потерях и боях за Павловку
США назвали ключом к миру прямой диалог Азербайджана и Армении
США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания
Зеленский перестал требовать от России возвращения к границам 1991 года
В Совфеде раскритиковали мечту украинцев о жизни в Евросоюзе
Российских школьников задумали обучать военной подготовке
Россия заявила о променявшей энергетическую свободу на зависимость от США Европе
Грушко рассказал об испуге Запада по поводу любых контактов России и Сербии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.