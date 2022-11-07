Германия заявила об отсутствии готовности России к мирным переговорам

Правительство ФРГ заявило, что Киев сам должен решать, когда начинать переговоры с Россией

Правительство Германии заявило об отсутствии готовности России к мирным переговорам по Украине. Об этом высказалась представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман, передает ТАСС.

«Позиция правительства ФРГ не изменилась — Украина сама должна решать, когда и при каких обстоятельствах начинать переговоры с Россией о возможном мирном урегулировании», — отметила политик. Она также добавила, что в Берлине видят принципиальную готовность Киева к переговорному процессу.

По словам Хофман, Германия постоянно поддерживает контакт с российским президентом Владимиром Путиным, но Берлину не хватает готовности Москвы к диалогу.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страны Европы готовы вернуться к диалогу с Россией в любой момент. «Мы, европейцы, сидели за всеми дипломатическими столами по диалогу с Россией. И Россия встала из-за стола. Мы готовы вернуться к нему в любое время», — заключил он,