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12:43, 7 ноября 2022Мир

Испания заявила о готовности Европы к возвращению диалога с Россией

Глава МИД Испании Альбарес: Европа готова вернуться к диалогу с Россией в любой момент

Фото: Susana Vera / REUTERS

Страны Европы готовы вернуться к диалогу с Россией в любой момент. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает ТАСС.

Дипломат указал на единую позицию европейских государств по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также отметил, что предстоящая зима будет очень тяжелой.

Альварес понадеялся, что переговоры и дипломатия могут приблизить достижение мира на Украине. «Мы, европейцы, сидели за всеми дипломатическими столами по диалогу с Россией. И Россия встала из-за стола. Мы готовы вернуться к нему в любое время», — резюмировал он.

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Виктория Кондратьева
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