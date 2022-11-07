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01:55, 7 ноября 2022Мир

Стало известно о конфиденциальных переговорах советника Байдена с Кремлем

WSJ: советник Байдена Салливан в последние месяцы ведет переговоры с Ушаковым и Патрушевым
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, советник Джо Байдена ведет переговоры с Кремлем с целью предотвратить эскалацию конфликта на Украине, в том числе угрозу использования ядерного оружия. В то же время урегулирование конфликта в цели переговоров не входит.

Источники издания утверждают, что другие высокопоставленные чиновники США не поддерживают стремление Салливана поддерживать контакты с Россией, поскольку не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным. Также собеседники газеты рассказали, что Салливан призывал Киев послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной.

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Марина Совина
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