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00:39, 7 ноября 2022Мир

Стало известно о начале обсуждения Западом условий мира между Россией и Украиной

WSJ: страны Запада обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают публичных заявлений, которые могли бы ограничить Киев.

Отмечается, что на сегодняшний день Соединенные Штаты и их союзники не видят особых перспектив прекращения конфликта на Украине путем переговоров, «учитывая высокие ставки обеих сторон на свою победу».

При этом, пишет издание, страны Европы полны решимости продолжать оказывать экономическую и военную помощь Киеву.

Призывы к переговорам

По данным The Washington Post, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинского лидера Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.

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При этом Белый дом настаивает, чтобы украинская сторона публично отказывалась участвовать в мирных переговорах, пока Россию возглавляет Владимир Путин, пишет издание. Отмечается, что такая политика направлена на то, чтобы не подтолкнуть Киев к переговорам, а чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников».

В конце октября сообщалось, что федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе поездки на Украину должен настоять на том, чтобы Зеленский немедленно начал переговоры о заключении мира. Сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что после этого немецкому политику стоит встретиться в Москве с российским лидером Владимиром Путиным для дальнейшего диалога.

Зеленский должен, наконец, продемонстрировать готовность к переговорам с Россией

Тино КрупаллаСопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии»

Член палаты представителей конгресса США Пол Гозар, в свою очередь, пригласил президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры в Аризоне. Гозар пригласил политиков в столицу Аризоны — город Финикс — для проведения мирных переговоров.

По его словам, политики смогут «начать диалог по деэскалации ядерной напряженности, прекратить войну и завершить смерти и разрушения, захватившие ваши страны». Гозар сообщил, что обладает мандатом миротворческой миссии ООН и рассчитывает на поддержку организации.

Если в нашей политике или в наших вооруженных силах не найдется ни одного лидера, который попытается положить конец этой войне без немыслимых глобальных смертей и разрушений, тогда я должен

Пол ГозарЧлен палаты представителей конгресса США

При этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украина должна сама принимать решение относительно проведения переговоров о прекращении огня. «Нельзя решать за Украину. (...) Украина должна сказать, когда она хочет таких переговоров и считает их перспективными», — призвал политик.

Позиция России

Владимир Путин заявил, что добрая воля России по переговорам с Украиной известна и никаким изменениям не подлежит. Он отметил, что Киев в настоящее время не стремится обсуждать возможные договоренности.

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«Ну мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия», — подчеркнул президент. Российский лидер напомнил, что для достижения договоренностей нужно «сесть за стол переговоров и договариваться».

Вот мы с ними в Стамбуле договорились — они взяли потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить

Владимир ПутинПрезидент России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров с Украиной, но Киев этого не хочет. Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона.

Комментируя последние переговоры российской и украинской делегаций в стамбульском дворце Долмабахче, Песков подчеркнул, что в Москве не могут утверждать о наличии «серьезных прорывов» в переговорном процессе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что президент страны по-прежнему готов к переговорам по Украине.

Готовность России, включая ее президента, к переговорам по Украине, остается неизменной. Мы всегда готовы выслушать, какие предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры. Поэтому, если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом

Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России
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Марина Совина
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