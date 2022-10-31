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23:36, 31 октября 2022Россия

Путин заявил о «доброй воле» России по переговорам с Украиной

Путин: добрая воля России по переговорам с Украиной известна и изменениям не подлежит

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Добрая воля России по переговорам с Украиной известна и никаким изменениям не подлежит. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Глава государства отметил, что Киев в настоящее время не стремится обсуждать возможные договоренности. «Ну мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия. А наша добрая воля известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — подчеркнул президент, отвечая на вопрос журналистов о возможности переговоров между Москвой и Киевом.

Путин напомнил, что для достижения договоренностей нужно «сесть за стол переговоров и договариваться». «Вот мы с ними в Стамбуле договорились — они взяли потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить», — отметил он.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что многие страны мира предлагают выступить в роли посредника для урегулирования конфликта вокруг Украины. Он уточнил, что вопросы по этой теме необходимо адресовать не России, так как Москва неоднократно заявляла о готовности к контактам и диалогу.

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Марина Совина
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