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13:32, 31 октября 2022Мир

В МИД заявили о предложениях многих стран о посредничестве по Украине

Замглавы МИД России Богданов: многие страны предлагают посреднические услуги по Украине

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

Многие страны мира предлагают выступить в роли посредника для урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов, передает РИА Новости.

«Многие предлагают свои посреднические услуги, готовы и заинтересованы помочь в решении тех или иных проблем», — рассказал дипломат. Он уточнил, что вопросы по этой теме необходимо адресовать не России, так как Москва неоднократно заявляла о готовности к контактам и к диалогу. По словам Богданова, это другая сторона отказывается от переговоров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что президент страны Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине. «Мы всегда готовы выслушать, какие предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры», — пояснил министр.

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Виктория Кондратьева
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