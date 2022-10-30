Лавров подтвердил готовность Путина к переговорам с Украиной

Глава МИД РФ Лавров подтвердил, что Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что президент страны Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине. Об этом министр иностранных дел РФ заявил в эфире документального фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» на Первом канале.

«Готовность России, включая ее президента, к переговорам по Украине, остается неизменной. Мы всегда готовы выслушать, какие предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры, — сказал глава МИД РФ Лавров. — Поэтому, если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил новую платформу для переговоров Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Он сообщил, что переговоры президентов могут состояться только при желании Соединенных Штатов услышать Россию.