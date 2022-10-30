Песков предложил новую платформу для переговоров Путина и Байдена

Песков: переговоры Путина и Байдена могут состояться только при желании США услышать РФ

Переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена возможны только при условии, что США захотят понять и прислушаться к озабоченностям руководства России в стремлении вернуться к обсуждению гарантий безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На вопрос, что могло бы стать платформой для переговоров глав государств, Песков ответил: «Желание США прислушаться к нашим озабоченностям. Фактически это желание США вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров? Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель и в Вашингтон», — пояснил Песков.

На днях Владимир Путин заявил, что не видит перспектив в переговорах с Байденом, так как нет платформы для них.

В декабре 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидала от НАТО и Вашингтона. Согласно проектам, среди прочих условий был назван отказ от расширения альянса на восток, отказ от принятия в состав НАТО Украины.

Ранее политолог Григорий Ярыгин оценил вероятность встречи Путина и Байдена на G20. Если произойдет что-то экстраординарное, то такая встреча может состояться, но шансов мало, прокомментировал эксперт.