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09:37, 26 октября 2022Мир

В Германии призвали Зеленского к немедленным переговорам с Путиным

Немецкий депутат Тино Крупалла настоял на переговорах президента Штайнмайера с Путиным

Фото: Jesco Denzel / Reuters

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе поездки на Украину должен настоять на том, чтобы Владимир Зеленский немедленно начал переговоры о заключении мира. После этого немецкому политику стоит встретиться в Москве с российским лидером Владимиром Путиным для дальнейшего диалога. Об этом заявил сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла, сообщает РИА Новости.

Немецкий политик отметил, что президент Штайнмайер хочет послать знак солидарности с Украиной. «Но эта цель является односторонней», — рассказал сопредседатель АдГ. Крупалла призвал Штайнмайера «использовать свой авторитет и опыт, чтобы разъяснить коллеге необходимость скорейшего заключения мира». «Зеленский должен, наконец, продемонстрировать готовность к переговорам с Россией», — заявил он.

Крупалла добавил, что главе ФРГ также необходимо встретиться и с российской стороной. Он настоял на том, чтобы Штайнмайер позднее вылетел из Киева для встречи с президентом России. По мнению сопредседателя АдГ, только после завершения мирных переговоров можно говорить о полноценном восстановлении Украины.

25 октября стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину впервые с начала спецоперации. Уже вечером того же дня была запланирована его встреча с президентом Владимиром Зеленским. Позднее также уточнялось, что глава ФРГ провел час в убежище в Черниговской области из-за объявления тревоги. В городе Корюковка немецкий президент поговорил с местными жителями. Штайнмайер добавил, что после пребывания в убежище он имеет особенно впечатляющее представление об условиях, в которых проживают люди.

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Варвара Кошечкина
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