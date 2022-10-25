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15:56, 25 октября 2022Мир

Президент Германии Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области

Президент ФРГ провел час в бомбоубежище в Черниговской области из-за воздушной тревоги
Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области из-за объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает RND.

По данным ARD, тревога прозвучала всего через несколько минут после прибытия политика в в город Корюковку на севере страны. Штайнмайер, мэр Ратан Ахмедов и группа граждан отправились в бомбоубежище.

Президент поговорил с местными жителями и главой города. По словам Штайнмайера, пребывание в убежище дало ему особенно впечатляющее представление об условиях, в которых живут люди.

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Анжелика Бережная
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