Президент Германии Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области

Президент ФРГ провел час в бомбоубежище в Черниговской области из-за воздушной тревоги

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области из-за объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает RND.

По данным ARD, тревога прозвучала всего через несколько минут после прибытия политика в в город Корюковку на севере страны. Штайнмайер, мэр Ратан Ахмедов и группа граждан отправились в бомбоубежище.

Президент поговорил с местными жителями и главой города. По словам Штайнмайера, пребывание в убежище дало ему особенно впечатляющее представление об условиях, в которых живут люди.