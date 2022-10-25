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07:28, 25 октября 2022Мир

Президент Германии прибыл на Украину впервые с начала спецоперации

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев впервые с начала спецоперации
Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину впервые с начала спецоперации. Об этом сообщает издание Spiegel.

Отмечается, что Штайнмайер прибыл поездом в Киев. Вечером 25 октября он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что лидеры обратятся к немецким городам и муниципалитетам с призывом заключить новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами в кратчайшие сроки и «помочь пережить людям зиму».

19 октября сообщалось, что Штайнмайер отменил ранее запланированный визит в Киев по соображениям безопасности. При этом отмечалось, что изменение планов немецкого политика вызвало раздражение украинских властей. Но уже на следующий день Зеленский заявил, что Киев занимается подготовкой визита президента Германии.

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Марина Совина
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