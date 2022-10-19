Президент Германии отменил визит в Киев

Президент ФРГ Штайнмайер отменил запланированный визит в Киев по соображениям безопасности

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный визит в Киев по соображениям безопасности. Об этом сообщает Bild.

Поездка должна была состояться в четверг, 20 октября. Визит Штайнмайера согласовывался несколько недель.

Отмечается, что отмена визита президента ФРГ «вызвала раздражение Киева». «В то время когда федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в столице», — заявил высокопоставленный украинский чиновник в беседе с изданием.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что санкции против России, введенные в ответ на начало военных действий на Украине, не будут сняты из-за ситуации с поставками газа. По ее словам, Москва тщетно пытается добиться снижения давления, сокращая поставки в Европу по «несостоятельным техническим причинам».