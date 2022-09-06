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Германия отвергла возможность снятия санкций с России в обмен на газ

Глава МИД Германии отвергла возможность снятия санкций с России в обмен на газ
СюжетСанкции против России:

Фото: Britta Pedersen / globallookpress.com

Санкции против России, введенные в ответ на начало военных действий на Украине, не будут сняты из-за ситуации с поставками газа. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что Берлин не поддастся на шантаж, передает РИА Новости.

По ее словам, Москва тщетно пытается добиться снижения давления, сокращая поставки в Европу по «несостоятельным техническим причинам». Бербок указала, что Россия является угрозой энергетической безопасности ФРГ, избавиться от нее можно только благодаря полному освобождению от зависимости от ископаемой энергетики.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал приостановку «Северного потока» с санкциями, которые ввели в том числе Германия и Великобритания. Речь идет о невозможности обслуживания оборудования производства Siemens.

В немецкой компании неоднократно отмечали, что доводы российской стороны не выдерживают критики. В частности, месяц назад представитель Siemens рассказал, что в Германии не могут понять аргументы «Газпрома» по поводу отказа забрать отремонтированную турбину. По его словам, причины меняются каждый день, причем одним из требований остаются гарантии неприменения несуществующих санкций.

В начале сентября, когда стало известно, что поставки по «Северному потоку» остановлены на неопределенный срок, в Siemens назвали выявленные на агрегате проблемы несущественными. Производитель напомнил, что в прошлом аналогичные неисправности не мешали использовать турбину.

Ранее спикер Госдумы Владимир Володин призвал Европу подумать о своих гражданах и не переставать покупать российский газ. По его словам, действия властей ЕС уже привели к кризису в регионе, а обойтись без российского топлива не получится. В свою очередь, европейские политики в последний месяц отмечают, что регион готов к прохождению зимнего периода без российского газа.

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Платон Щукин
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