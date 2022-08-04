В Siemens обвинили Россию в ежедневных выдумках по поводу турбины

Представитель Siemens обвинил Россию во лжи о санкциях на турбину для «Северного потока»

Представитель Siemens Energy не увидел ничего нового в очередном списке причин, по которым «Газпром» не может принять турбину для «Северного потока» из Германии. В комментарии РБК он указал, что никаких препятствий для ее установки не существует.

«Каждый день появляются какие-то новые причины, по которым турбина якобы не может быть принята», — объяснил он, добавив, что никакой новой информации предоставить не может.

По его словам, в Евросоюзе никаких санкций в отношении этой турбины нет, все подобные обвинения или намеки — ложь. Если бы Россия хотела получить агрегат, она бы просто забрала его, а не выдумывала новые обвинения в отношении поставщиков.

Таким образом представитель Siemens прокомментировал заявление «Газпрома» о том, что поставка турбины для «Северного потока» невозможна из-за санкций Евросоюза, Великобритании и Канады. Российская компания также указала, что существующая ситуация не соответствует действующим контрактным обязательствам со стороны поставщика, не объяснив, что имеет в виду.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка турбины невозможна, пока не будут даны гарантии, что она не попадет под санкции, а Великобритания не отключит ее дистанционно. Каким образом Великобритания может вмешаться в работу турбины производства немецкой компании, которую обслуживают в Канаде, представитель Кремля не уточнил.

Заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер в ответ на слова Пескова напомнил, что европейские санкции не распространяются на поставки турбин для «Северного потока». В связи с этим документ, который требует Россия, «не нужен по определению», это обязательство не использовать несуществующие санкции.

В Европе полагают, что ситуация с агрегатом, а также с резким сокращение поставок российского газа по «Северному потоку», свидетельствует о намерении России полностью остановить поставки газа в ЕС, чтобы заставить страны изменить позицию по Украине. В связи с этим руководство объединения разрабатывает план действий, позволяющий пройти зимний период без поставок из России.