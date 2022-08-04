В «Газпроме» сочли невозможной поставку турбины для «Северного потока» в Россию

«Газпром» счел невозможной поставку турбины для «Северного потока» в Россию из-за санкций

«Газпром» счел невозможной поставку турбины Siemens для «Северного потока» в Россию из-за санкций Европейского союза (ЕС), Великобритании и Канады. Об этом говорится в официальном Telegram-канале компании.

Также отмечается, что отправка оборудования для станции «Портовая» не может быть выполнена из-за несоответствия текущей ситуации обязательствам производителя.

Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной Газпром

В настоящее время «Северный поток» является основным маршрутом поставок газа из России и Европу. С 27 июля трубопровод задействован всего на 20 процентов от максимальной пропускной мощности из-за остановки работы двух турбин.

На фоне продолжающейся неопределенности с перспективами продолжения поставок из России цены на газ в Европе взлетели. 2 августа стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF на максимуме превышала 2260 долларов за тысячу кубометров.

В ФРГ заявили, что санкции не распространяются на поставки турбин для «Северного потока»

Заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что западные санкции не распространяются на поставки турбин для «Северного потока», и соответствующий документ «не нужен по определению».

Таким образом чиновник прокомментировал слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о поставке отремонтированного оборудования для газопровода. Как сказал пресс-секретарь президента России, нужна уверенность, что эта турбина не попадает под рестрикции и Великобритания не отключит ее дистанционно.

Такой документ не нужен по определению, потому что турбина не является частью санкционного режима, поскольку поставки газа из России в Европу и, таким образом, поставки необходимого для этого оборудования не охвачены санкционным режимом ЕС Вольфганг Бюхнер заместитель официального представителя кабмина ФРГ

Накануне гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух объявил, что единственным препятствием для поставки турбины, необходимой для увеличения прокачки топлива по газопроводу «Северный поток», является позиция России, которая отказывается предоставлять необходимые документы.

Также стало известно, что турбина фирмы Siemens Energy готова к транспортировке и эксплуатации, однако обращение от Москвы пока не последовало. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Ситуация с турбиной для «Северного потока» и поставками газа в Европу

Поставки по газопроводу «Северный поток» были сокращены в июне из-за невозможности вернуть турбину из ремонта из-за санкций Канады. Позже, 11 июля, трубопровод полностью остановили на плановое техобслуживание. 21 июля газ снова начал поступать в Европу.

Когда Канада согласилась вернуть турбину «Газпрому», Россия под различными предлогами отказывалась ее принимать. В частности, «Газпром» заявил, что Siemens устранила не более четверти неисправностей на оборудовании.

1 августа зампред правления газового концерна Виталий Маркелов сообщил, что компания согласится принять отремонтированную в Канаде турбину в том случае, если «Газпром» выведут из-под санкций Канады, Великобритании и стран Евросоюза.

В июле прокачка была дополнительно снижена до 33 миллионов кубометров в сутки, что составляет только 20 процентов мощности. В Европе, в том числе в компании-производителе турбин, не верят в техническую версию, полагая, что причины сокращения поставок кроются в политическом конфликте и позиции Евросоюза по отношению к спецоперации России на территории Украины.

