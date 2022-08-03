В Кремле высказались о турбине для «Северного потока»

Песков: нужна уверенность, что турбина для «Северного потока» несанкционная

В Кремле высказались о поставке отремонтированной турбины для газопровода «Северный поток». Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, нужна уверенность, что эта турбина несанкционная, и британцы не отключат ее дистанционно. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, британская «дочка» Siemens не спешит решать вопрос со второй поломанной турбиной. Еще он усомнился, что в ремонте заинтересована Канада. Песков сказал, что страна сама хочет поставлять газ в Европу.

Ранее гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух объявил, что единственным препятствием для поставки турбины, необходимой для увеличения прокачки топлива по газопроводу «Северный поток», является позиция России, которая отказывается предоставлять необходимые документы.

С 27 июля «Северный поток», поставляющий российский газ в Германию, задействован всего на 20 процентов от максимальной пропускной мощности из-за остановки работы двух турбин. 1 августа зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что компания согласится принять отремонтированную в Канаде турбину в том случае, если российский газовый концерн выведут из-под санкций Канады, Великобритании и стран Евросоюза.