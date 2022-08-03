Siemens обвинил Россию в невозможности поставить турбину для «Северного потока»

Глава Siemens Брух обвинил Россию в невозможности поставить турбину для «Северного потока»

Единственным препятствием для поставки турбины, необходимой для увеличения прокачки по газопроводу «Северный поток», является позиция России, которая отказывается предоставлять необходимые документы. С таким обвинением в адрес «Газпрома» выступил гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух, передает РИА Новости.

По его словам, с немецкой стороны все документы, в том числе таможенные, для поставки готовы. Но отправить оборудование без согласия России невозможно, поэтому турбина находится в стране уже более недели, и с ней ничего не происходит.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее подтвердил, что Россия должна предоставить таможенную информацию для получения турбины. В свою очередь МИД России утверждает, что пока не получил разъяснений по статусу турбины, что именно под этим подразумевает российская сторона, и какие документы она хотела бы видеть не уточняется.

Между тем зампред правления газового концерна Виталий Маркелов заявил, что прием турбины возможен только в случае, если Евросоюз, США и Канада откажутся от санкций в отношении «Газпрома».

На этом фоне в ЕС крепнет уверенность, что Россия намерена полностью остановить поставки по «Северному потоку» в рамках геополитического противостояния с Европой. Ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также ожидает, что осенью или зимой поставки остановятся. Более точные сроки нельзя назвать из-за дефицита информации со стороны России.

В настоящее время на компрессорной станции «Портовая» в работе остался только один из шести агрегатов. Из-за этого прокачка сократилась со 167 миллионов кубометров в сутки до 33 миллионов.