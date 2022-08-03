Назван возможный срок полной остановки «Северного потока»

Аналитик Юшков допустил полную остановку «Северного потока» осенью или зимой

При сохранении текущих условий и работе только одной турбины полная остановка газопровода «Северный поток» возможна уже осенью или зимой текущего года, то есть, во время отопительного сезона. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик, ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что в настоящее время на компрессорной станции Nord Stream работает всего одна турбина, при этом для стопроцентной мощности необходимо пять. Также стало известно, что турбина фирмы Siemens Energy готова к транспортировке и эксплуатации для обеспечения работы газопровода «Северный поток», однако обращение от России пока не последовало. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Точного ответа на вопрос, как долго в текущих условиях сможет проработать "Северный поток" нет, ведь "Газпром" не публикует информацию о том, какая наработка сейчас на последней турбине, — сказал Юшков. — Кроме того, раньше говорили, что в работе остались только две турбины меньшей мощности, теперь речь идет о том, что в работе только одна, но большая».

Проблема, по словам аналитика, еще и в том, что газопровод всегда работал с превышением мощности, прокачивая по 59 миллиардов кубометров в год. Неизвестно, какой именно ресурс наработала последняя оставшаяся в строю турбина, соответственно, сложно предугадать и то, когда срок ее работы завершится.

«Явно, вечно работать она не будет и рано или поздно ее придется выводить из эксплуатации, — заметил собеседник «Ленты.ру». — Может, остановка случится в сентябре, а, может, в декабре, во время отопительного сезона. В любом случае, проблема будет сохраняться, пока системно не решится проблема с починкой, возвратом и вводом в эксплуатацию турбин. В итоге ведь не важно, сколько проработает последняя турбина. Важно, что после ничего не придет».

С 27 июля «Северный поток», поставляющий российский газ в Германию, задействован всего на 20 процентов от максимальной пропускной мощности из-за остановки работы двух турбин. 1 августа зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что компания согласится принять отремонтированную в Канаде турбину в том случае, если российский газовый концерн выведут из-под санкций Канады, Великобритании и стран Евросоюза.