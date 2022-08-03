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Шольц заявил о готовности транспортировки турбины для «Северного потока»

Шольц заявил, что турбина Siemens готова для транспортировки и эксплуатации в России

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Турбина фирмы Siemens Energy готова к транспортировке и эксплуатации для обеспечения работы газопровода «Северный поток», обращение от России пока не последовало. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

Канцлер заявил о готовности турбины и отметил, что «она прекрасно подготовлена, и никаких препятствий для ее подключения на данный момент нет».

Ранее компания Siemens Energy подтвердила, что канцлер Шольц намерен посетить ее производственную площадку и осмотреть турбину для «Северного потока», которая была отремонтирована в Канаде.

С 27 июля «Северный поток», поставляющий российский газ в Германию, задействован всего на 20 процентов от максимальной пропускной мощности из-за остановки работы двух турбин. 1 августа зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что компания согласится принять отремонтированную в Канаде турбину в том случае, если российский газовый концерн выведут из-под санкций Канады, Великобритании и стран Евросоюза.

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Виктория Кондратьева
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