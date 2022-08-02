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Siemens подтвердила намерение Шольца осмотреть турбину для «Северного потока»

Siemens подтвердила, что Шольц осмотрит турбину для «Северного потока»

Фото: Uwe Anspach / Globallookpress.com

Компания Siemens Energy подтвердила, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить ее производственную площадку и осмотреть турбину для «Северного потока», которая была отремонтирована в Канаде. Представителя фирмы цитирует РИА Новости.

Ранее о местонахождении турбины в Германии и визите Шольца на площадку компании сообщил немецкий телеканал N-tv.
«Вместе с генеральным директором Siemens Energy Кристианом Брухом федеральный канцлер на месте осмотрит турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода "Северный поток-1" и готова к дальнейшей транспортировке в Россию», — рассказали агентству в Siemens.

Когда Канада согласилась вернуть турбину из ремонта «Газпрому», Россия под различными предлогами отказывалась ее принимать. В частности, «Газпром» заявил, что Siemens устранила не более четверти неисправностей на оборудовании.

С 27 июля «Северный поток», поставляющий российский газ в Германию, задействован всего на 20 процентов от максимальной пропускной мощности из-за остановки работы двух турбин. 1 августа зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что компания согласится принять отремонтированную в Канаде турбину в том случае, если российский газовый концерн выведут из-под санкций Канады, Великобритании и стран Евросоюза.

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Софья Ермакова
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