Siemens подтвердила намерение Шольца осмотреть турбину для «Северного потока»

Siemens подтвердила, что Шольц осмотрит турбину для «Северного потока»

Компания Siemens Energy подтвердила, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить ее производственную площадку и осмотреть турбину для «Северного потока», которая была отремонтирована в Канаде. Представителя фирмы цитирует РИА Новости.

Ранее о местонахождении турбины в Германии и визите Шольца на площадку компании сообщил немецкий телеканал N-tv.

«Вместе с генеральным директором Siemens Energy Кристианом Брухом федеральный канцлер на месте осмотрит турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода "Северный поток-1" и готова к дальнейшей транспортировке в Россию», — рассказали агентству в Siemens.

Когда Канада согласилась вернуть турбину из ремонта «Газпрому», Россия под различными предлогами отказывалась ее принимать. В частности, «Газпром» заявил, что Siemens устранила не более четверти неисправностей на оборудовании.

С 27 июля «Северный поток», поставляющий российский газ в Германию, задействован всего на 20 процентов от максимальной пропускной мощности из-за остановки работы двух турбин. 1 августа зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что компания согласится принять отремонтированную в Канаде турбину в том случае, если российский газовый концерн выведут из-под санкций Канады, Великобритании и стран Евросоюза.