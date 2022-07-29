«Газпром» заявил, что Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах

Российская компания «Газпром» заявила, что Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах «Северного потока». Об этом сказал заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, его слова приводит РИА Новости.

«Мы неоднократно обращались в российское представительство Siemens. Устранено не более четверти выявленных неисправностей», — проинформировал он. По мнению Маркелова, поставка турбины в Германию вместо России после ремонта в Канаде нарушает условия действующего контракта и создает риски санкций со стороны Евросоюза. Также становится невозможным ремонт остальных агрегатов, отметил он.

В июле «Газпром» снизил объем поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток», сославшись на отказ властей Канады возвращать газовую турбину для компрессорной станции «Портовая» после ремонта из-за санкций. С 27 июля объем поставок был снова снижен до 33 миллионов кубометров в день вместо плановых 167 миллионов кубометров.