«Газпром» нашел новую проблему с турбиной для «Северного потока»

Замглавы «Газпрома» рассказал о новой проблеме с турбиной для «Северного потока»

Замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов рассказал о новой проблеме с турбиной для «Северного потока», которую нашла компания. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Маркелова, поставка турбины в Германию вместо России после ремонта в Канаде нарушает условия действующего контракта и создает риски санкций со стороны Евросоюза. Также становится невозможным ремонт остальных агрегатов, отметил замглавы компании.

Также он рассказал, что Siemens Energy в ходе ремонта устранила не более четверти всех существовавших неисправностей. При этом он подчеркнул, что после решения всех вопросов вокруг турбин газ будет поставляться в Европу в прежних объемах.

В июле «Газпром» снизил объем поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток», сославшись на отказ властей Канады возвращать газовую турбину для компрессорной станции «Портовая» после ремонта из-за санкций. С 27 июля объем поставок был снова снижен до 33 миллионов кубометров в день вместо плановых 167 миллионов кубометров. В свою очередь, власти Германии, договорившиеся с Оттавой о возврате турбины в Россию, заявляют от отсутствии технических причин для снижения поставок.