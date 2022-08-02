Раскрыто местонахождение турбины для «Северного потока»

Немецкий телеканал N-tv: турбина для «Северного потока» находится в Германии

Немецкий телеканал N-tv раскрыл местонахождение турбины для «Северного потока», отправленной из ремонта Канадой — оборудование до сих пор находится в Германии. Слова журналистов цитирует РИА Новости.

Телеканал N-tv также сообщил, что 3 августа турбину осмотрит канцлер ФРГ Олаф Шольц. Для этого глава страны посетит производственную площадку компании Siemens в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.

Информацию подтверждают источники Reuters. «Он (Шольц — прим. «Ленты.ру») вместе с нашим генеральным директором Кристианом Брухом осмотрит турбину для газопровода «Северный поток-1», прошедшую обслуживание в Канаде, которая готова к дальнейшей транспортировке в Россию», — цитирует издание анонс мероприятия, выпущенный Siemens.

2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о местонахождении турбины Siemens, которая должна быть возвращена «Газпрому». Озвучить эти данные ранее отказывались и власти Германии. «Турбина на месте, физическое местонахождение мне неизвестно», — заявил заместитель представителя кабинета министров Германии Вольфганг Бюхнер.