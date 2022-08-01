Кабмин ФРГ отказался назвать местоположение турбины для «Северного потока»

Кабмин Германии отказался назвать местоположение турбины Siemens для «Северного потока»

Заместитель представителя кабинета министров Германии Вольфганг Бюхнер отказался назвать действительное местоположение турбины Siemens для российского газопровода «Северного потока». Об этом сообщает агентство DPA.

«Турбина на месте, физическое местонахождение мне неизвестно», — заявил зампредставителя кабмина ФРГ.

Поставки по газопроводу «Северный поток» были сокращены в июне из-за невозможности вернуть турбину из ремонта из-за санкций Канады. Позже, 11 июля, трубопровод полностью остановили на плановое техобслуживание. 21 июля газ снова начал поступать в Европу.

Когда Канада согласилась вернуть турбину «Газпрому», Россия под различными предлогами отказывалась ее принимать. В частности, «Газпром» заявил, что Siemens устранила не более четверти неисправностей на оборудовании. 1 августа зампред правления газового концерна Виталий Маркелов сообщил, что компания согласится принять отремонтированную в Канаде турбину в том случае, если «Газпром» выведут из-под санкций Канады, Великобритании и стран Евросоюза.