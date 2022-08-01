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Кабмин ФРГ отказался назвать местоположение турбины для «Северного потока»

Кабмин Германии отказался назвать местоположение турбины Siemens для «Северного потока»

Фото: Michael Sohn / AP

Заместитель представителя кабинета министров Германии Вольфганг Бюхнер отказался назвать действительное местоположение турбины Siemens для российского газопровода «Северного потока». Об этом сообщает агентство DPA.

«Турбина на месте, физическое местонахождение мне неизвестно», — заявил зампредставителя кабмина ФРГ.

Поставки по газопроводу «Северный поток» были сокращены в июне из-за невозможности вернуть турбину из ремонта из-за санкций Канады. Позже, 11 июля, трубопровод полностью остановили на плановое техобслуживание. 21 июля газ снова начал поступать в Европу.

Когда Канада согласилась вернуть турбину «Газпрому», Россия под различными предлогами отказывалась ее принимать. В частности, «Газпром» заявил, что Siemens устранила не более четверти неисправностей на оборудовании. 1 августа зампред правления газового концерна Виталий Маркелов сообщил, что компания согласится принять отремонтированную в Канаде турбину в том случае, если «Газпром» выведут из-под санкций Канады, Великобритании и стран Евросоюза.

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Виктория Кондратьева
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