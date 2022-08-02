Кремль заявил об отсутствии данных о местонахождении турбины Siemens

Пресс-секретарь Песков заявил, что не владеет данными о местонахождении турбины Siemens

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о местонахождении турбины Siemens, которая должна быть возвращена «Газпрому» после ремонта в Канаде. Его цитирует ТАСС.

«Этого я вам точно не могу сказать, это у "Газпрома" выясняйте», — сказал спикер в ответ на вопрос журналистов о том, владеет ли Кремль информацией о текущем местонахождении оборудования.

Озвучить эти данные отказались и в Германии днем ранее, 1 августа. «Турбина на месте, физическое местонахождение мне неизвестно», — заявил заместитель представителя кабинета министров Германии Вольфганг Бюхнер.

Когда Канада согласилась вернуть турбину из ремонта «Газпрому», Россия под различными предлогами отказывалась ее принимать. В частности, «Газпром» заявил, что Siemens устранила не более четверти неисправностей на оборудовании. С 27 июля «Северный поток», поставляющий российский газ в Германию, задействован всего на 20 процентов от максимальной пропускной мощности из-за остановки работы двух турбин.

1 августа зампред правления газового концерна Виталий Маркелов сообщил, что компания согласится принять отремонтированную в Канаде турбину в том случае, если «Газпром» выведут из-под санкций Канады, Великобритании и стран Евросоюза. По его словам, в настоящее время в рабочем состоянии находится только один из шести газоперекачивающих агрегатов, необходимых для работы станции, если не считать турбины «горячего резерва».