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Экономика

ФРГ объявила о ненужности гарантий для поставки турбины для «Северного потока»

Кабмин ФРГ заявил, что турбина для «Северного потока» не попадает под санкции

Фото: Bernd Thissen Source / dpa / Globallookpress

Отремонтированная турбина, необходимая для газопровода «Северный поток» не попадает под западные санкции, а значит гарантии для поставки оборудования в Россию не нужны. Об этом объявил кабмин ФРГ, передает РИА Новости.

Так немецкие власти отреагировали на недавнее заявление Кремля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нужна уверенность, что эта турбина несанкционная «и британцы не отключат ее дистанционно». По словам Пескова, британская «дочка» Siemens не спешит решать вопрос со второй поломанной турбиной. Более того, он усомнился, что в ремонте заинтересована Канада.

Со своей стороны в Siemens Energy настаивают, что единственным препятствием для поставки турбины, необходимой для увеличения прокачки топлива по газопроводу «Северный поток», является позиция России, которая отказывается предоставлять необходимые документы.

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Платон Щукин
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