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Цены на газ в Европе взлетели

Цены на газ в Европе взлетели до 2260 долларов за тысячу кубометров

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Цены на газ в Европе взлетели в ходе торгов 2 августа. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF на максимуме превышала 2260 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

К моменту написания материала стоимость скорректировалась до 2240 долларов (плюс почти 4 процента к закрытию предыдущего дня).

Цены на топливо остаются на высоком уровне на фоне продолжающейся неопределенности с перспективами продолжения поставок из России. С июня «Газпром» снизил объемы прокачки, ссылаясь на технические проблемы из-за отсутствия турбины, не возвращенной из ремонта в Канаде из-за санкций.

1 августа зампред правления газового концерна Виталий Маркелов сообщил, что компания согласится принять отремонтированную в Канаде турбину в том случае, если «Газпром» выведут из-под санкций Канады, Великобритании и стран Евросоюза. По его словам, сейчас в рабочем состоянии находится только один из шести газоперекачивающих агрегатов, если не считать турбины «горячего резерва».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 августа заявил, что в Кремле данных о местонахождении турбины нет. В Германии сведения раскрывать ранее отказались.

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Платон Щукин
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