В Siemens Energy не увидели причин для остановки «Северного потока»

Компания Siemens Energy AG не увидела причин для остановки «Северного потока»

Компания Siemens Energy AG не увидела, что технические проблемы должны стать причиной прекращения эксплуатации газопровода «Северный поток». Об этом пишет ТАСС.

«Мы приняли к сведению последние сообщения ["Газпрома"]», — заявил представитель компании. Он добавил, что как производитель турбин, Siemens Energy может только констатировать, что такой вывод не является технической причиной для прекращения эксплуатации.

«Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте», — сказал он, добавив, что «это рутинная операция в рамках работ по техническому обслуживанию».

В пятницу, 2 сентября, транспорт газа в газопровод «Северный поток» был полностью остановлен. По данным «Газпрома», на последнем действующем газоперекачивающем агрегате газопровода были обнаружены повреждения. Ростехнадзор России предостерег, что обнаруженные неисправности и повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя.