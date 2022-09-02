«Северный поток» полностью остановили

«Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» на неопределенный срок

Транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен. Об этом объявил «Газпром».

По данным компании, на последнем действующем газоперекачивающем агрегате газопровода были обнаружены повреждения. «При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления», — говорится в сообщении.

Ростехнадзор России предостерег, что обнаруженные неисправности и повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя. Письмо о неисправностях направлено президенту и главному исполнительному директору Siemens Energy AG Кристиану Бруху.

«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен», — сообщили в «Газпроме».

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» были полностью остановлены 31 августа. Уточнялось, что в эти даты начнутся плановые работы на газоперекачивающем агрегате КС «Портовая». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что антироссийские санкции не позволяют «Газпрому» в полной мере поставлять газ в Европу из-за проблем с обслуживанием оборудования. По его словам, это привело к созданию кризисной ситуации в экономике.