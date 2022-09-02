Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Песков заявил об угрозе надежности работы «Северного потока»

Песков заявил об угрозе надежности работы «Северного потока» из-за отсутствия резервов

Фото: Stefan Sauer Source / dpa / Globallookpress

Надежность работы газопровода «Северный поток» находится под угрозой из-за отсутствия технологических резервов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Резервов технологических нет, работает одна турбина [на трубопроводе "Северный поток"]. Вот и думайте», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, можно ли ждать новых ремонтных работ на «Северном потоке» в ближайшие месяцы.

Песков также подчеркнул, что резервирование отсутствует не по вине «Газпрома», поэтому под угрозой находится надежность работы всей системы.

1 сентября Песков заявлял, что антироссийские санкции не позволяют «Газпрому» в полной мере поставлять газ в Европу из-за проблем с обслуживанием оборудования. По его словам, это привело к созданию кризисной ситуации в экономике.

Ранее директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова оценила вероятность отказа «Газпрома» от поставок при введении Евросоюзом предела цен на газ по аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на нефть и нефтепродукты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кобелева
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ зафиксировало факты обстрелов Запорожской АЭС
18-летнюю россиянку жестоко избили и оттаскали за волосы на автобусной остановке
Двое россиян изготовили взрывчатку и планировали уcтроить взрыв в лесу около ТЭЦ
В Афганистане 18 человек погибли из-за взрыва в мечети
На Украине введут санкции против пророссийских учителей
Названо возможное наказание для оскорбившего Путина россиянина
Психотерапевт назвала методы борьбы с тревогой
Медведев пригрозил перестать поставлять газ в Европу
Песков заявил об угрозе надежности работы «Северного потока»
На борьбу с глобальной проблемой в России направят миллиарды рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.