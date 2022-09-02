Песков заявил об угрозе надежности работы «Северного потока» из-за отсутствия резервов

Надежность работы газопровода «Северный поток» находится под угрозой из-за отсутствия технологических резервов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Резервов технологических нет, работает одна турбина [на трубопроводе "Северный поток"]. Вот и думайте», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, можно ли ждать новых ремонтных работ на «Северном потоке» в ближайшие месяцы.

Песков также подчеркнул, что резервирование отсутствует не по вине «Газпрома», поэтому под угрозой находится надежность работы всей системы.

1 сентября Песков заявлял, что антироссийские санкции не позволяют «Газпрому» в полной мере поставлять газ в Европу из-за проблем с обслуживанием оборудования. По его словам, это привело к созданию кризисной ситуации в экономике.

Ранее директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова оценила вероятность отказа «Газпрома» от поставок при введении Евросоюзом предела цен на газ по аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на нефть и нефтепродукты.