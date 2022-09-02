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Вероятность отказа «Газпрома» от поставок при введении ЕС предела цен оценили

Аналитик Белова: «Газпром» может прекратить поставки газа при введении ЕС предела цен

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова в беседе с РИА Новости оценила вероятность отказа «Газпрома» от поставок при введении Евросоюзом (ЕС) предела цен на газ по аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на нефть и нефтепродукты.

Как отметила Белова, тема введения ценового предела периодически звучит из уст европолитиков, с начала лета этот вопрос находится в проработке, несмотря на то, что многие компании-покупатели российского газа выступают против этой инициативы. Как считает аналитик, «Газпром» может перестать осуществлять поставки в те страны ЕС, которые поддержат установление ценового предела для газа.

Белова считает, что осень — не лучшее время для обсуждения целесообразности введения ценового потолка на российский газ, поскольку в отопительный сезон спрос сезонно растет не только в Европе, но и в Азии, цены пойдут вверх.

19 августа «Газпром» объявил о временной приостановке единственного рабочего газоперекачивающего аппарата, обеспечивающего работу газопровода. С 31 августа по 2 сентября прокачка вестись не будет, как утверждают в компании — из-за технического обслуживания.

Как писала Welt am Sonntag, в Еврокомиссии нашли способ защититься от роста цен на газ — в случае прекращения поставок топлива из России власти установят верхний предел стоимости газа. При этом указано, что для реализации данной меры требуются существенные денежные средства.

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Марина Совина
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