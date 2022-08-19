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«Северный поток» остановят

«Газпром» объявил об остановке «Северного потока»

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

«Газпром» объявил в своем Telegram-канале о временной приостановке единственного рабочего газоперекачивающего аппарата, обеспечивающего работу газопровода «Северный поток».

«На период технического обслуживания ГПА Trent 60 DLE с 31.08.2022 по 02.09.2022 транспорт газа по газопроводу «Северный поток» будет приостановлен на трое суток», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что работы будут выполняться совместно со специалистами производителя аппарата, компании Siemens. По регламенту компании, техническое обслуживание необходимо проводить каждые 1000 часов.

По завершении работ прокачка газа по трубопроводу будет осуществляться в прежних объемах — 33 миллиона кубометров в сутки (при проектной мощности в 160 миллионов кубометров).

Объемы прокачки газа были уменьшены в июне на фоне отказа властей Канады возвращать после ремонта газоперекачивающий агрегат в условиях антироссийских санкций. Впоследствии Германия договорилась с Канадой о передаче аппарата, однако «Газпром» отказался принимать его, сославшись на опасения из-за дальнейших санкций.

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Платон Щукин
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