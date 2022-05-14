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В Европе нашли способ защититься от роста цен на газ

Еврокомиссия установит верхний предел цены на газ в случае прекращения поставок из России

Фото: Shutterstock

В Еврокомиссии нашли способ защититься от роста цен на газ — в случае прекращения поставок топлива из России власти установят верхний предел стоимости газа. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на имеющийся в распоряжении соответствующий документ.

«В этих исключительных обстоятельствах членам ЕС должно быть разрешено регулировать потребительские цены на государственном уровне в течение переходного периода», — отмечает издание.

По данным Welt am Sonntag, катализатором такого решения стало введение Россией санкций в отношении западных энергетических компаний. Верхний предел цены на газ пока не определен.

Кроме того, в случае полного прекращения поставки газа из России Еврокомиссия предлагает установить ценовой лимит на природный газ. При этом в документе указано, что для реализации данной меры требуются существенные денежные средства.

Ранее в мае министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Германия сможет прожить зиму без российского газа при условии значительной экономии энергии и при наличии полных газохранилищ.

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Мария Гейн
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