В Германии раскрыли способ пережить зиму без российского газа

Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия переживет зиму без газа из РФ при значительной экономии

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в беседе с Wirtschafts Woche раскрыл способ пережить зиму без российского газа.

По его словам, это возможно при условии значительной экономии энергии и при наличии полных газохранилищ. Он отметил, что промышленность и частные лица Германии могут сократить потребление энергии примерно на десять процентов и при этом не попасть в «бедственное положение».

«Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, если мы будем значительно экономить на энергии, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа», — сказал вице-канцлер ФРГ.

При этом Хабек сообщил о возможных экономических рисках остановки импорта российского газа. «Даже при упомянутых условиях цены на газ наверняка будут очень высокими, а резервуары для хранения в конце зимы опустеют», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Россия ввела блокирующие санкции в отношении группы Gazprom Germania. Кроме того, под ограничительные меры попала польская EuRoPol GAZ S.A., владелец польского участка газопровода Ямал — Европа, и торговая группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет пакетом контрактов на поставку российского газа, а также крупнейший оператор хранения газа в Европе Astora. Полный список включает 31 компанию.

