Песков назвал кризисной ситуацию с «Газпромом»

Пресс-секретарь Песков: санкции не дают «Газпрому» в полной мере поставлять газ в Европу

Антироссийские санкции не позволяют «Газпрому» в полной мере поставлять газ в Европу из-за проблем с обслуживанием оборудования, что привело к созданию кризисной ситуации в экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о том, существует ли угроза полного прекращения поставок газа по «Северному потоку» из-за проблем с обслуживанием со стороны компании Siemens в связи с санкциями против России, Песков указал, что его следует адресовать самой компании.

Представитель Кремля также отметил, что «Газпром» готов выполнять свои обязательства по поставкам. «Но в данном случае с европейской стороны созданы юридические и технологические препятствия, которые не дают "Газпрому" работать», — объяснил он. По словам Пескова, это кризисная ситуация, в которой хочется «призвать к здравому смыслу» контрагентов «Газпрома». «Пока можем только констатировать большой дефицит здравого смысла с их стороны», — заключил пресс-секретарь.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что капитальный ремонт последней функционирующей турбины газопровода «Северный поток» в настоящее время невозможен по причине антироссийских санкций. По его словам, в рамках текущих работ будут определены все технические и технологические риски, которые можно своевременно устранить.

31 августа поставки по газопроводу «Северный поток» упали до нуля кубических метров в час в связи с приостановкой прокачки на три дня из-за планового ремонта на компрессорной станции «Портовая».