Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Поставки по «Северному потоку» упали до нуля кубометров в час

Операторы ГТС заявили, что поставки по «Северному потоку» упали до нуля кубометров в час
Сюжет«Северный поток-1»:

Фото: Nord Stream AG/ Globallookpress.com

Поставки по газопроводу «Северный поток» упали до нуля кубических метров в час в связи с приостановкой прокачки на три дня из-за планового ремонта на компрессорной станции «Портовая». Об этом заявили операторы газотранспортных сетей (ГТС), передает РИА Новости.

Оператор газопровода Opal, который принимает топливо из «Северного потока», сообщил, что поставки прекратились в 4:00 по московскому времени, как ранее анонсировал «Газпром». В газопровод Nel, меньший по мощности, газ перестал поступать в 3:00.

30 августа «Газпром» подтвердил остановку «Северного потока-1» с 4:00 по московскому времени 31 августа по 4:00 по московскому времени 3 сентября.

О том, что газопровод временно прекратит работу, концерн сообщил 19 августа. Остановку «Газпром» объяснил необходимостью ремонта единственной рабочей газовой турбины Trent 60. После работ, которые будут проводиться вместе со специалистами Siemens, концерн пообещал возобновить транзит на августовском уровне, если не обнаружатся технические неисправности двигателя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер бывший президент СССР Горбачев
Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет экстренно приземлился в Казани
В Эстонии попросили освободить компании от антироссийских санкций
Школьную библиотекаршу арестовали за секс с 16-летним во время болезни мужа
Стало известно о выдвижении миссии МАГАТЭ из Киева в направлении ЗАЭС
Названы самые необычные детские имена в Москве
Поставки по «Северному потоку» упали до нуля кубометров в час
В граничащем с Украиной российском регионе произошло несколько взрывов
Американский генерал потребовал помочь Киеву ударить по России
Путин обсудит с правительством социальную газификацию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.