Поставки по «Северному потоку» упали до нуля кубометров в час

Операторы ГТС заявили, что поставки по «Северному потоку» упали до нуля кубометров в час

Поставки по газопроводу «Северный поток» упали до нуля кубических метров в час в связи с приостановкой прокачки на три дня из-за планового ремонта на компрессорной станции «Портовая». Об этом заявили операторы газотранспортных сетей (ГТС), передает РИА Новости.

Оператор газопровода Opal, который принимает топливо из «Северного потока», сообщил, что поставки прекратились в 4:00 по московскому времени, как ранее анонсировал «Газпром». В газопровод Nel, меньший по мощности, газ перестал поступать в 3:00.

30 августа «Газпром» подтвердил остановку «Северного потока-1» с 4:00 по московскому времени 31 августа по 4:00 по московскому времени 3 сентября.

О том, что газопровод временно прекратит работу, концерн сообщил 19 августа. Остановку «Газпром» объяснил необходимостью ремонта единственной рабочей газовой турбины Trent 60. После работ, которые будут проводиться вместе со специалистами Siemens, концерн пообещал возобновить транзит на августовском уровне, если не обнаружатся технические неисправности двигателя.

